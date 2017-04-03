В Кыштыме возле Вечного огня прозвучит набат памяти в стихах
Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Даты
В Кыштыме по инициативе центральной городской библиотеки имени Бориса Швейкина в третий раз пройдёт поэтический марафон «Звучи, памяти набат».
Как сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Наталья Королевская, каждый раз к свободному микрофону выходит более 70 чтецов. В прошлом году самому маленькому было всего пять лет, а самому возрастному – 90.
Поэтический марафон состоится 8 мая в 17 часов. Поэтому те, кто желает принять в нём участие, уже сейчас должны определиться с произведением, которое они будут читать. Кроме того, необходимо зарегистрироваться в центральной библиотеке, чтобы избежать повторов стихотворений. Подробности узнавайте по телефону библиотеки 4-11-49.
Комментарии
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