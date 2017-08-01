Жителей Кыштыма приглашают на туристический слёт
Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Туризм
Второй турслёт состоится в спортивно-туристическом центре «Провинция» 10 сентября. Инициаторами его проведения стали турклуб «КомпасУрала» и Центр развития туризма Кыштымского городского округа.
В прошлом году в слёте принимали участие только команды турклубов – они на время устанавливали палатку, определяли азимут, демонстрировали навыки оказания доврачебной помощи. А в этом году к ним присоединятся ещё и пешие туристы, велосипедисты и джиперы.
Как сказала сайту «КР» руководитель турклуба «КомпасУрала» Алла Алферова, по традиции прошлого слёта объявляется конкурс «Ходили мы с товарищем». Его участникам необходимо рассказать о своих путешествиях по России или за её пределами. Приветствуется видео- и фотосопровождение рассказов.
Туристов ждёт и ещё одно испытание – ориентирование на местности. А пока одни соревнуются, другие смогут в сопровождении экскурсовода пройтись по экологической тропе или принять участие в квестах.
В завершении второго туристического слёта состоится награждение победителей и большой костёр. Программу туристического слёта и контакты его организаторов можно посмотреть здесь.
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