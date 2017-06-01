В День города волонтёры из Кыштыма отправятся в Сугомакскую пещеру с ацетоном
Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Туризм
Анастасия Уфимцева после долгой разлуки – девушка училась в Уральском федеральном университете, а потом жила в странах Азии – вернулась в Кыштым. Вместе с сестрой Алёной она открыла в родном городе кафе «UF KITCHEN». Первая бургерная распахнула свои двери только 25 мая, но уже стала популярной среди молодёжи. Сёстры успели выступить в роли официальных спонсоров лиги КВН «Дружба» и вручили сертификат на 3000 рублей понравившейся им команде «Зрители» из Кыштыма.
На днях Анастасия и Алёна побывали в Сугомакской пещере.
– Мы всю жизнь живём рядом с лесом, – рассказала сайту «КР» Настя. – Для нас родная природа – источник силы и вдохновения. Так получилось, что я много лет не была в пещере. Наконец, выбралась туда – и была разочарована. Святое для каждого кыштымца место изуродовано вдоль и поперек красками и глупыми текстами.
Девушки решили помочь многострадальному памятнику природы. В День города, 10 июня, они вместе с друзьями отправятся в пещеру, прихватив с собой перчатки, щётки, ацетон, и попробуют отмыть камни от уродливых надписей.
О своей инициативе Уфимцевы рассказали в группе Первой бургерной Кыштыма в социальной сети ВКонтакте. Более того, они устроили голосование, предлагая посетителям сообщить о готовности или неготовности принять участие в акции. Из 160 человек только 25 согласились посвятить праздничный день спасению пещеры. Сестёр это не останавливает и не смущает.
– Людей можно понять. Кто-то хочет посетить юбилейные мероприятия, а кто-то просто погреться на солнышке. Каждому своё. Если приедут все 25 добровольцев, то мы – нет, не свернём горы, зачем их сворачивать? – а просто очистим их от варварских посягательств, – говорит Настя.
Энтузиасты обещают быть на месте уже в 10 часов утра и будут рады всем присоединившимся. Сёстры напоминают про перчатки, щётки и ацетон, которые необходимо взять с собой, а также про термосы с чаем для того, чтобы завершить акцию дружеским чаепитием.
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