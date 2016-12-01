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В Кыштыме с завтрашнего дня Дед Мороз и Снегурочка начнут наведываться в гости

Автор: КР от Сегодня, 16:58 Категория: Общество

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Сегодня в Кыштыме подвели итоги городского конкурса «Письмо Деду Морозу». В этом году в нём приняли участие более 60 авторов. Среди них – пять детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали доброму волшебнику о своих самых заветных мечтах и попросили Деда Мороза прийти к ним в гости.

                                

– Обязательно придёт, – сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова. – И не один, а со Снегурочкой.

 

Образы главных новогодних героев примерят на себя волонтёры. За четыре дня, с 23 по 27 декабря, им предстоит навестить 50 авторов лучших писем и вручить им памятные подарки.

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