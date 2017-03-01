Рассказ о поездке в Кыштым позволил девочке из Челябинска попасть в школу путешественников Фёдора Конюхова

Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Спорт

В воскресенье откроется весенняя смена в школе путешественников Фёдора Конюхова. Во время каникул мальчишки и девчонки Южного Урала будут совершенствовать свои навыки в экстремальных видах спорта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» и покорять вершины Таганая. Среди них будет и Варвара Яцук из Челябинска. Она стала победителем конкурса, который был объявлен в преддверии заезда, и получила путёвку в качестве приза.

По условиям конкурса школьники должны были поделиться впечатлениями о самых ярких путешествиях, которые они совершили вместе с родителями. Варвара рассказала о поездке на Сугомак и в Кыштым.



«До Кыштыма мы с мамой, Аней, Вовой и Ваней добрались на автобусе, потом до конечной остановки доехали на маршрутке и после шли пешком. Первым на нашем пути встретилось озеро Сугомак. Возле него были небольшие сопки. И вот с одной из них видно озеро и две большие горы, на одну из которых мы решили подняться. Дорогу мы не знали, шли по тропинкам, очень долго. Немного заблудились, делали несколько привалов, чтобы перекусить и отдохнуть! Наконец-то мы на вершине! И никакой усталости – я визжала от восторга, от счастья. Спускались мы по другой дороге, с более резким спуском, а я сбегала и влеплялась в деревья, чтобы остановить свой быстрый спуск. Неожиданно в конце спуска мы наткнулись на пещеру (мы хотели её найти, но шли не той дорогой). В пещере было темно, сыро и прохладно. В ней были маленькие проходики – лазы, я пыталась пролезть туда, но без фонаря было страшновато! Это путешествие было летом и было жарко, нам не хватило воды. Но недалеко от пещеры протекал ручей "Марьины слезы", из него мы и набрали воды и пошли дальше, но потом два раза мальчишки к нему возвращались, так как воду мы быстро выпивали, очень она вкусная была и освежающая!» – написала Варвара.

Её рассказ был признан лучшим. Летняя поездка в Кыштым позволит ей провести весенние каникулы в школе путешественников Фёдора Конюхова.

