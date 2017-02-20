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Женщине из Кыштыма вручили фруктовый букет

Автор: КР от 20-02-2017, 11:11 Категория: Общество

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Необычный подарок получила жительница Кыштыма от сына и его невесты, проживающих в Челябинске.  В День рождения 17 февраля молодые люди вручили ей букет, в котором рядом с оригинальными зелёными хризантемами красовались… сочные разноцветные яблоки, яркие апельсины и лимоны, нежные киви.

 

– В нашем салоне флористом работает очень творческая девушка. Заказчик букета – её друг. Вместе они решили придумать для именинницы что-то очень необычное, – рассказала сайту «КР» Елена Тухватуллина, руководитель челябинского  магазина  «The Million Flowers».

 

По словам Елены, фруктовый букет не только красивый, но ещё и вкусный, и полезный. Но на его формирование требуется минимум два дня.

 

Кыштымский презент стал для челябинских флористов первенцем. Теперь они настроены делать не только фруктовые, но и овощные букеты с использованием помидоров, огурцов, укропа, петрушки и даже моркови.

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  • 20 февраля 2017 13:57
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Прикольно! Мне нравится, когда придумывают что-то не как у всех!
 
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