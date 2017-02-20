Женщине из Кыштыма вручили фруктовый букет

Автор: КР от 20-02-2017, 11:11 Категория: Общество

Необычный подарок получила жительница Кыштыма от сына и его невесты, проживающих в Челябинске. В День рождения 17 февраля молодые люди вручили ей букет, в котором рядом с оригинальными зелёными хризантемами красовались… сочные разноцветные яблоки, яркие апельсины и лимоны, нежные киви.

– В нашем салоне флористом работает очень творческая девушка. Заказчик букета – её друг. Вместе они решили придумать для именинницы что-то очень необычное, – рассказала сайту «КР» Елена Тухватуллина, руководитель челябинского магазина «The Million Flowers».

По словам Елены, фруктовый букет не только красивый, но ещё и вкусный, и полезный. Но на его формирование требуется минимум два дня.

Кыштымский презент стал для челябинских флористов первенцем. Теперь они настроены делать не только фруктовые, но и овощные букеты с использованием помидоров, огурцов, укропа, петрушки и даже моркови.