В Кыштыме открыта «горячая линия» по вопросам оказания туристических услуг

Сегодня, 17:04 Категория: Туризм

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Специалисты консультационного пункта по защите прав потребителей в Кыштыме проводят «горячую линию». Граждане могут узнать об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также о правах потребителей при получении туристических услуг.

Звонки принимаются по телефону: 8-951-799-08-96.

По данным Всемирной организации здравоохранения особо опасные инфекции встречаются в основном в странах Азии, Африки и Южной Америки, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации.

Выезжая в страны тропического климата важно знать о том, что в соответствии со статьёй 9 Федерального Закона от 24.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туроператор несёт ответственность перед туристом за безопасность оказываемой услуги.