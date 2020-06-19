В Кыштыме откроют «горячую линию» по вопросам туристических услуг и эпидемиологической ситуации за рубежом
Сегодня, 10:45 Категория: Общество
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Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay
В территориальном отделе Роспотребнадзора в городе Кыштыме можно будет получить бесплатные консультации. Звонки на «горячую линию» принимаются с 8 по 22 июля по телефону: 8 (351-51) 4-11-29.
Жители нашего города получат ответы по вопросам заключения, исполнения, прекращения договоров о реализации туристических услуг. А также смогут предъявить претензии в случае ненадлежащего их исполнения.
Специалисты будут консультировать и по профилактике риска инфекционных заболеваний, актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом.