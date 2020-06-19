Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме откроют «горячую линию» по вопросам туристических услуг и эпидемиологической ситуации за рубежом

Сегодня, 10:45 Категория: Общество
92
0

Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay 

 

В территориальном отделе Роспотребнадзора в городе Кыштыме можно будет получить бесплатные консультации. Звонки на «горячую линию» принимаются с 8 по 22 июля по телефону: 8 (351-51) 4-11-29.


Жители нашего города получат ответы по вопросам заключения, исполнения, прекращения договоров о реализации туристических услуг. А также смогут предъявить претензии в случае ненадлежащего их исполнения.


Специалисты будут консультировать и по профилактике риска инфекционных заболеваний, актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым консультации Роспотребнадзор горячая линия

Похожие публикации:

В Кыштыме проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

В кыштымской больнице открыта горячая линия по вопросам профилактики коронавируса

В Челябинской области Госжилинспекция открыла горячую линию по вопросам отопления

Жители Кыштыма могут пожаловаться на таксистов

О предоставлении муниципальных услуг

Комментарии:

Добавить