Жители Кыштыма могут пожаловаться на таксистов

Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Общество

С 11 по 25 ноября в Кыштыме проводится горячая линия по вопросам оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси.

Пассажиры имеют право написать претензию, подать иск в суд с целью защиты нарушенных прав.

Согласно закону «О защите прав потребителей» перевозчику могут быть предъявлены требования о безвозмездном устранении недостатков, соответствующем сокращении стоимости оказанной услуги.

Кроме того, потребители вправе требовать полного возмещения убытков, причинённых из-за недостатков оказанной услуги. Перевозчики несут ответственность за вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу потребителей во время поездок. Учитывается и нарушение сроков оказания услуги – просрочка доставки груза, пассажиров и багажа.

По этим и другим вопросам, которые касаются оказания транспортных услуг, можно обратиться к специалисту кыштымского консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Телефон: 8-951-799-08-96.