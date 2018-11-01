Жители Кыштыма могут пожаловаться на таксистов

Автор: КР от Вчера, 17:36 Категория: Общество

«Горячую линию» по вопросам оказания транспортных услуг населению проведут специалисты кыштымского консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Звонки от пассажиров, которые столкнулись с недобросовестными перевозчиками, будут приниматься с 12 до 19 ноября с 10 до 12 часов по телефону: 8-951-799-08-96.

Потребитель имеет право подать иск в суд с целью защиты нарушенных прав и потребовать компенсацию морального вреда, основываясь на статью 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 15 и 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В легковых такси на панели в машине должны быть размещены визитная карточка водителя с фотографией, полное или краткое наименование организации-перевозчика, условия оплаты за пользование услугами.

При перевозке пассажир должен получить кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчётности, подтверждающей оплату такси.

Технический осмотр легковых автомобилей требуется проводить каждые шесть месяцев. В такси обязательно наличие таксометра. На кузове должна быть цветографическая схема, а на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета.

В случае непредставления информации о государственной регистрации и отказа в выдаче документа, подтверждающего факт оплаты услуги, пассажир может обратиться в управление федеральной налоговой службы.

При отсутствии разрешения на перевозку людей и багажа легковым такси и оскорблений со стороны водителя обращение примут в управлении ГИБДД.