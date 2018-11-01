Жители Кыштыма могут пожаловаться на таксистов Автор: КР от Вчера, 17:36 Категория: Общество 0 «Горячую линию» по вопросам оказания транспортных услуг населению проведут специалисты кыштымского консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Звонки от пассажиров, которые столкнулись с недобросовестными перевозчиками, будут приниматься с 12 до 19 ноября с 10 до 12 часов по телефону: 8-951-799-08-96. Потребитель имеет право подать иск в суд с целью защиты нарушенных прав и потребовать компенсацию морального вреда, основываясь на статью 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 15 и 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В легковых такси на панели в машине должны быть размещены визитная карточка водителя с фотографией, полное или краткое наименование организации-перевозчика, условия оплаты за пользование услугами. При перевозке пассажир должен получить кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчётности, подтверждающей оплату такси. Технический осмотр легковых автомобилей требуется проводить каждые шесть месяцев. В такси обязательно наличие таксометра. На кузове должна быть цветографическая схема, а на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета. В случае непредставления информации о государственной регистрации и отказа в выдаче документа, подтверждающего факт оплаты услуги, пассажир может обратиться в управление федеральной налоговой службы. При отсутствии разрешения на перевозку людей и багажа легковым такси и оскорблений со стороны водителя обращение примут в управлении ГИБДД. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить