В Кыштыме открыта «горячая линия» по качеству и безопасности детского отдыха

Вчера, 18:53 Категория: Общество

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С 5 по 19 июня проводится «горячая линия» по качеству и безопасности предоставления услуг детского отдыха. По всем интересующим вопросам жители Кыштыма могут обращаться к специалисту консультационного пункта при филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» по телефону: 8-951-799-08-96.

Самый актуальный вопрос для родителей в преддверии лета – организация детского отдыха, в том числе, в загородных оздоровительных учреждениях.

Услуга отдыха детей в загородном лагере регулируется в том числе «Законом о защите прав потребителей».

Действующее законодательство обязывает лагерь соблюдать требования Гражданского Кодекса РФ, Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При приобретении путёвки в детский лагерь родителям необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора.

Согласно положениям п. 1 статьи 7 Закона потребители имеют право на то, чтобы услуга при обычных условиях её использования была безопасна для их жизни и здоровья.

Вред, причинённый жизни, здоровью ребенка или его имуществу вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков услуги, подлежит возмещению в полном объеме (ст.14 Закона).

Если услуги детского лагеря оказаны некачественно, потребитель вправе по своему выбору потребовать (ст. 29 Закона):

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.



