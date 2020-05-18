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Жители Кыштыма активно бронируют туры в Краснодарский край

Сегодня, 10:08 Категория: Туризм
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По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, пандемия коронавируса в нашей стране должна отступить к началу июля. В связи с этим некоторые любители путешествий уже строят планы на отдых предстоящим летом.

 

Так, на июль открыто бронирование отелей в Турции, Тунисе и на Кипре. Однако первыми отдыхающими здесь станут те, кто не смог улететь за границу весной и теперь переоформляет туры на другие даты. Официально границы между нашими странами ещё никто не открыл, но эксперты уверены, что за месяц-полтора вопрос будет решён.

 

Как сказала сайту «КР» турагент кыштымской фирмы «La Tour» Мария Тюрякина, кыштымцы активно бронируют летний отдых в Краснодарском крае. Однако отправиться туда жители нашего города планируют не раньше июля.

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Теги: Кыштым Черное море отдых туризм

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