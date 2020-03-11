Туристы из Кыштыма не боятся отдыхать за границей

Вчера, 12:14 Категория: Туризм

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Вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с распространением коронавируса. В это же время в России оперативный штаб объявил о дополнительных мерах по борьбе с выявлением болезни на территории страны.

Так, с полуночи 13 марта по 30 апреля будет ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Исключение составят лишь некоторые регулярные рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево (Москва).

Как сообщается на официальном сайте авиакомании «Аэрофлот», пассажирам с билетами на отменённые рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретённый билет, а также однократно изменить вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно.

Несмотря на угрозу коронавируса, не все кыштымские туристы готовы круто поменять свои планы.

Как сказала сайту «КР» владелица туристической фирмы «La Tour» Мария Тюрякина, отношение к мировой угрозе можно описать одной фразой – русские ничего не боятся, но опасаются. По наблюдениям турагента, многие туристы, которые отдыхают без детей, «запрыгивают» в последний вагон и покупают путёвки в Азию – Вьетнам, Таиланд, Индия. Цены сейчас на эти направления довольно низкие. А вот те, кто ещё не купил путёвку в Турцию, Грецию, Испанию, пока это делать не торопятся из-за вспышек вируса и из-за подросшего курса евро.

На направления России резко повысился спрос. Лидеры по-прежнему те же – Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург. Кыштымцы пенсионного возраста не откладывают свой отдых на лето и уже бронируют санатории.

– Если вы уже купили путёвку в Европу или на другое направление можете не волноваться, – предупреждает Мария. – При закрытии авиасообщения туроператор вернёт деньги или предложит другое направление. Туристы, которые должны были лететь в ближайшее время в Италию, были перенаправлены в Объединённые Арабские Эмираты и на Кипр.