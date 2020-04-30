Жителей Кыштыма призывают не строить планы на отдых за границей в этом году

Сегодня, 10:26 Категория: Туризм

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Из-за пандемии коронавируса во всём мире почти все страны закрыли свои границы и прервали авиасообщение. По подсчётам экспертов, убытки туристической отрасли в этом году достигнут триллиона долларов!

– Пока рискованно планировать отдых за рубежом, поскольку велика вероятность, что до конца года большинство границ останутся закрытыми, – предупреждает директор кыштымского турагентства «La Tour» Мария Тюрякина. – Мы с туристами сейчас даже российский юг боимся бронировать на начало июня.

Если к осени некоторые страны всё-таки возобновят авиасообщение с Россией и откроют туристический сезон (предположительно, первыми это могут сделать Турция и Болгария), цены на отдых существенно не повысятся. Стоимость туров может подорожать только из-за курса валют.