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В Кыштыме появится территория ремёсел и школа экскурсоводов

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Туризм

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Проект Центра развития туризма города Кыштыма «Бюро Усадьба» получил поддержку Фонда Елены и Геннадия Тимченко, а значит, в следующем году будет продолжена большая событийная работа в рамках конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть».

 

В частности, откроется территория ремёсел, пройдут мастер-классы от соорганизатора – коллектива станции юных туристов «Странник».

 

Начнёт работу «Школа экскурсоводов», продолжатся кинопоказы в летнем кинотеатре. Уже готовится специальная зимняя программа, подробности которой пока не разглашаются.


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