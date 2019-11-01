В Кыштыме появится территория ремёсел и школа экскурсоводов Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Туризм 0 Проект Центра развития туризма города Кыштыма «Бюро Усадьба» получил поддержку Фонда Елены и Геннадия Тимченко, а значит, в следующем году будет продолжена большая событийная работа в рамках конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть». В частности, откроется территория ремёсел, пройдут мастер-классы от соорганизатора – коллектива станции юных туристов «Странник». Начнёт работу «Школа экскурсоводов», продолжатся кинопоказы в летнем кинотеатре. Уже готовится специальная зимняя программа, подробности которой пока не разглашаются. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить