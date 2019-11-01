В Кыштыме появится территория ремёсел и школа экскурсоводов

ПРОДАЁТСЯ

двухуровневая квартира

площадью 139,2 кв. м.

Дизайнерский ремонт.Мебель.

Две туалетных комнаты (джакузи, душевая кабина). Уместен торг.

Просьба к посредникам не беспокоить

Звонить по телефону:

8-982-303-39-65

Городская афиша

21 ноября 2019 года

В Народном доме состоится спектакль "Мой дедушка был вишней" театр-студии "Окно". Режиссёр Елена Журавлёва. Постановка по прозе Анджелы Нанетти. Телефон кассы: 8 (351-51) 5-52-18.

18:00

26 ноября 2019 года

В ДК "Победа" пройдёт оперетта "Летучая мышь" Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки. Заказ билетов по телефону: 8 (351-51) 5-52-18.

18:00

27 ноября 2019 года

В Народном доме состоится юбилейный концерт детского ансамбля "Мужички". Руководитель Евгения Лобанова. Телефон кассы: 8 (351-51) 5-52-18

18:00

28 ноября 2019 года

В ДК "Победа" пройдёт праздничный концерт к Дню матери. Заказ билетов по телефону: 8-908-045-07-85.

18:00

13 декабря 2019 года

В ДК "Победа" состоится хореодрама "Социум. Система. Личность" с участием театра танца "Пульсар". По мотивам книги "1984" Джорджа Оруэлла. Режиссёр Анастасия Назарова. Заказ билетов по телефону: 8-908-045-07-85.

18:00