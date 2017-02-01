В Кыштыме экскурсоводов не минует обязанность пройти аттестацию

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Даты

Сегодня – Всемирный день экскурсовода. В Кыштыме уже есть люди, которые вполне могут отмечать этот день как профессиональный праздник. Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, в нашем городе работают восемь туристских агентств, которые сотрудничают с центром в рамках въездного туризма.

Экскурсионным сопровождением на маршрутах и объектах, которые показывают туристам, занимаются 13 человек, но аттестацию инструктора детского туризма имеет лишь один. При этом профессия требует определённых навыков.

В соответствии с законодательством РФ, обязательную аттестацию для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников планируется ввести с июля 2018 года. Региональный государственный надзор, а также административная ответственность за нарушение данных требований будут применяться с июля 2020 года.