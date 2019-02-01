В Кыштыме рыцари в доспехах и латах исполнили зажигательный танец

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Туризм

Вчера на Верхне-Кыштымском пруду впервые состоялось детское многоборье «Богатырская застава». В Кыштым приехали представители исторических клубов из Челябинска, Озёрска и Новоуральска.

Многоборье в таком формате было организовано в рамках проекта «Бюро «Усадьба» по инициативе кыштымского Центра развития туризма.

– Если пять лет подряд мы делали упор на важные исторические факты Ледового побоища, рассказывали ход битвы, то теперь сделали интерактивные площадки, на которых мальчики и девочки соревновались в силе и ловкости, – пояснила педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина.

Каждый, кто хотел получить звание богатыря, должен был пройти шесть этапов. Это полоса препятствий, владение мечом, стрельба из лука, метание сулицы и боло, толкание тяжестей и перетягивание каната. Более 60 человек получили звание богатырей, причём это были не только мальчишки, но и девчонки. В многоборье на городском пруду участвовали целыми семьями.

Для зрителей были подготовлены развлекательные площадки: катание в санях, фотографирование в рыцарском обмундировании. Все желающие могли выпить ароматного чая с пряниками и сухарями. А подкрепившись и набравшись сил, пострелять из лука и выиграть приз в интеллектуальной викторине.

На стендах была размещена информация об исторических деятелях, сформулированы исторические понятия. Прочитав её, нужно было ответить на вопросы. Удивительно, но взрослые кыштымцы с трудом могли назвать фамилию русского императора Петра I. Не все вспомнили и тот факт, что он – из династии Романовых.

Тем временем, на городском пруду разворачивалось настоящее зрелище. Воспитанницы коллектива «Юные коневоды» попарно соревновались в езде на лошади. Позже состоялись поединки рыцарей.

Но зрителям больше всего запомнилась мини-сценка: воевода Добрыня принимает на службу богатыря. В роли воеводы выступил руководитель клуба исторического фехтования Степан Тишкин, а в образе богатыря – студент второго курса местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов.

Завершением праздника стал зажигательный танец рыцарей в кольчуге и латах. Вес обмундирования достигал 30 килограммов, но кыштымские рыцари доказали, что это им вполне под силу.