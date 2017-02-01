Ледовое побоище состоялось на городском пруду в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 16:12 Категория: Общество

Около часа назад в нашем городе завершились праздничные гуляния, посвящённые Дню защитника Отечества. Их организаторами выступили станция юных туристов «Странник» совместно с секцией средневекового фехтования «Сокол». Пятый год подряд 23 февраля на Верхне-Кыштымском пруду проходят постановочные исторические бои. В этом году реконструировали Ледовое побоище.

Как сообщила сайту «КР» тренер по современному мечевому бою – педагог дополнительного образования станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина, в роли русских воинов выступили воспитанники «Странника», «Сокола» и другие школьники, пожелавшие принять участие в боях. За войско Ливонского ордена выступили молодые люди из клуба исторической реконструкции «Старая крепость» из Новоуральска Свердловской области, клуба исторического средневекового боя «Мальтийский крест» из Челябинска, клубов «Ганзейский союз» и «Страга» из Златоуста и «Страга Запада» из Сатки.

Кроме реконструкции боёв зрители – а их было около полутысячи человек – увидели и показательные выступления средневекового боя в доспехах.

После основного действа все пришедшие на праздник разбрелись по площадкам. Одни стреляли из лука, другие метали сулицу – это славянское метательное копьё. Кыштымский военно-спортивный клуб «Страйкер» привлёк внимание и взрослых и детей. Они с интересом рассматривали образцы оружия, которые стоят на вооружении российской армии сегодня – пистолеты, пулемёты, снайперские винтовки и гранатомёты.

Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».