В Кыштыме на городском пруду устроят боевые игры в честь Дня защитника Отечества

Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: Общество

На Верхне-Кыштымском пруду у станции юных туристов «Странник» пять лет подряд к Дню защитника Отечества разворачивалась битва «Ледовое побоище».

Однако в этом году вместо исторической постановки, где русские воины покоряют осаждённый Ливонским орденом Псков, зрители увидят новый формат боевой игры – «Богатырская застава».

– Участники пройдут препятствия с подтверждением статуса «Богатырь», – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина. – Параллельно будут работать площадки с фехтованием и стрельбой. Планируется сюрприз от Воеводы. Кроме того, юные воины прогуляются по "Историческому лесу", где можно будет набраться знаний и заполучить сувениры.

К участию в битве приглашаются дети, желающие проявить свою силу и смекалку. Праздник пройдёт 24 февраля в 13 часов. Гости «Богатырской заставы» могут покататься на лошадях, будет организована фотозона и обязательно горячий чай.