В Кыштыме на городском пруду устроят боевые игры в честь Дня защитника Отечества Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: Общество 0 На Верхне-Кыштымском пруду у станции юных туристов «Странник» пять лет подряд к Дню защитника Отечества разворачивалась битва «Ледовое побоище». Однако в этом году вместо исторической постановки, где русские воины покоряют осаждённый Ливонским орденом Псков, зрители увидят новый формат боевой игры – «Богатырская застава». – Участники пройдут препятствия с подтверждением статуса «Богатырь», – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина. – Параллельно будут работать площадки с фехтованием и стрельбой. Планируется сюрприз от Воеводы. Кроме того, юные воины прогуляются по "Историческому лесу", где можно будет набраться знаний и заполучить сувениры. К участию в битве приглашаются дети, желающие проявить свою силу и смекалку. Праздник пройдёт 24 февраля в 13 часов. Гости «Богатырской заставы» могут покататься на лошадях, будет организована фотозона и обязательно горячий чай. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить