На городском пруду в Кыштыме развернётся ледовое побоище

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

В День защитника Отечества, 23 февраля, Верхне-Кыштымский пруд возле станции туристов «Странник» на один день станет Чудским озером. Здесь пройдёт историческая реконструкция Ледового побоища, которую готовят воспитанники секции средневекового фехтования «Сокол».

В битве, которая произошла 5 апреля 1242 года, русское войско под предводительством Александра Невского сражалось с немецкими рыцарями Ливонского ордена. Теперь, спустя 700 с лишним лет, в образах бесстрашных воинов предстанут юные «соколы» из станции туристов. Помимо постановочных сражений, в программе предусмотрены игровые площадки, метание копий, стрельба из лука, фехтование, катание на лошадях и ярмарка поделок. Начало в 13 часов.