В Кыштыме на берегу пруда пройдёт снежная битва

Автор: КР от Сегодня, 15:49 Категория: Туризм

Коллектив станции юных туристов «Странник» не перестаёт удивлять идеями, которые перерастают в масштабные праздники.

Напомним, в декабре прошлого года состоялась встреча «Печь: вчера, сегодня, завтра». Её совместно организовали кыштымский центр развития туризма и «Странник» в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Гостям рассказали историю печного отопления и угостили блюдами, приготовленными в печи – парёнками и сдобной выпечкой.

На этот раз в канун старого Нового года для жителей и гостей Кыштыма впервые пройдёт городское снежное сражение.

Интерактивный праздник развернётся на берегу кыштымского пруда на улице Садовая 13 января в 13 часов. По задумке, в битве сойдутся войска доброй княжны Метелицы и коварной госпожи Вьюги.

– Мы планируем сделать этот праздник новой традицией города, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Степан Тишкин. – По количеству подготовленного реквизита мы сможем принять на игровое поле детей с шести до 15 лет, человек по 20-30 с каждой стороны.

Отважным воинам выдадут мечи. Можно будет сражаться и снежками.

После битвы для детей и взрослых состоятся игры у новогодней ёлки, где можно будет сфотографироваться со сказочными героями.