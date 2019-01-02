В Кыштыме на берегу пруда пройдёт снежная битва Автор: КР от Сегодня, 15:49 Категория: Туризм 0 Коллектив станции юных туристов «Странник» не перестаёт удивлять идеями, которые перерастают в масштабные праздники. Напомним, в декабре прошлого года состоялась встреча «Печь: вчера, сегодня, завтра». Её совместно организовали кыштымский центр развития туризма и «Странник» в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Гостям рассказали историю печного отопления и угостили блюдами, приготовленными в печи – парёнками и сдобной выпечкой. На этот раз в канун старого Нового года для жителей и гостей Кыштыма впервые пройдёт городское снежное сражение. Интерактивный праздник развернётся на берегу кыштымского пруда на улице Садовая 13 января в 13 часов. По задумке, в битве сойдутся войска доброй княжны Метелицы и коварной госпожи Вьюги. – Мы планируем сделать этот праздник новой традицией города, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Степан Тишкин. – По количеству подготовленного реквизита мы сможем принять на игровое поле детей с шести до 15 лет, человек по 20-30 с каждой стороны. Отважным воинам выдадут мечи. Можно будет сражаться и снежками. После битвы для детей и взрослых состоятся игры у новогодней ёлки, где можно будет сфотографироваться со сказочными героями. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить