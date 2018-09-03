В Кыштыме пройдёт областной туристический слёт

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Туризм

В посёлке Слюдорудник 29 сентября соберутся любители активного отдыха, в том числе около сотни опытных путешественников и джиперов из разных городов Челябинской области.

– Это будет большой туристический праздник для всех, – сообщила сайту «КР» организатор слёта Алла Алферова. – В нём могут принять участие и дети, и взрослые. Мы готовим групповые состязания, в которых школьники, студенты, семьи будут разводить костры, устанавливать палатки, преодолевать туристическую тропу с конкретными заданиями.

Для пеших команд и джиперов разработаны маршруты с посещением окрестных достопримечательностей. Пройти их можно будет при помощи карты и GPS.

Для тех, кто просто приедет прогуляться, подготовлены экскурсии к смотровым площадкам и старинным шахтам, к скале Крылья Дракона и на гору Тёплая.

Каждый сможет принять участие в конкурсе: "Ходили мы с товарищем". Для этого придётся заранее приготовить фото- или видео презентацию о собственном путешествии продолжительностью не более десяти минут. Жюри оценит работы по трём номинациям: «Спортивный туризм», «Путешествие по Уралу», «Путешествие по России».

Также будут работать фотозона, мастер по аквагриму. Желающие смогут подкрепиться в буфете.

Праздник начнётся в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник в 11 часов. Завершится туристическая встреча в 18:30 большим костром.