В Кыштыме пройдёт областной туристический слёт Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Туризм 0 В посёлке Слюдорудник 29 сентября соберутся любители активного отдыха, в том числе около сотни опытных путешественников и джиперов из разных городов Челябинской области. – Это будет большой туристический праздник для всех, – сообщила сайту «КР» организатор слёта Алла Алферова. – В нём могут принять участие и дети, и взрослые. Мы готовим групповые состязания, в которых школьники, студенты, семьи будут разводить костры, устанавливать палатки, преодолевать туристическую тропу с конкретными заданиями. Для пеших команд и джиперов разработаны маршруты с посещением окрестных достопримечательностей. Пройти их можно будет при помощи карты и GPS. Для тех, кто просто приедет прогуляться, подготовлены экскурсии к смотровым площадкам и старинным шахтам, к скале Крылья Дракона и на гору Тёплая. Каждый сможет принять участие в конкурсе: "Ходили мы с товарищем". Для этого придётся заранее приготовить фото- или видео презентацию о собственном путешествии продолжительностью не более десяти минут. Жюри оценит работы по трём номинациям: «Спортивный туризм», «Путешествие по Уралу», «Путешествие по России». Также будут работать фотозона, мастер по аквагриму. Желающие смогут подкрепиться в буфете. Праздник начнётся в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник в 11 часов. Завершится туристическая встреча в 18:30 большим костром. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить