Жителям и гостям Кыштыма предлагают взобраться на Скалу Любви и спасти Святого Валентина

Автор: КР от Сегодня, 16:01 Категория: Общество

Спортивно-туристический центр «Провинция» совместно с содружеством «Авантюра» из города Озёрска запускают приключенческий квест «Спасти Валентина». Он пройдёт в предстоящие выходные в посёлке Слюдорудник и задумывался к Дню Святого Валентина.

– За час-полтора участникам предстоит пройти несколько испытаний, в том числе подняться на Скалу Любви и спуститься в штольни, чтобы вызволить из темницы влюблённых Валентина и Юлию, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь «Провинции» Анна Акимова. – Квест будет проводиться в театрализованной форме.

Заявку на участие можно подать на сайте спортивно-туристического центра «Провинция».