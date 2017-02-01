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Жителям и гостям Кыштыма предлагают взобраться на Скалу Любви и спасти Святого Валентина

Автор: КР от Сегодня, 16:01 Категория: Общество

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Спортивно-туристический центр «Провинция» совместно с содружеством «Авантюра» из города Озёрска запускают приключенческий квест «Спасти Валентина». Он пройдёт в предстоящие выходные в посёлке Слюдорудник и задумывался к Дню Святого Валентина.

 

– За час-полтора участникам предстоит пройти несколько испытаний, в том числе подняться на Скалу Любви и спуститься в штольни, чтобы вызволить из темницы влюблённых Валентина и Юлию, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь «Провинции» Анна Акимова. – Квест будет проводиться в театрализованной форме.

 

Заявку на участие можно подать на сайте спортивно-туристического центра «Провинция».

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