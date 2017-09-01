В Кыштыме спортплощадка на школьном дворе появилась благодаря ученикам

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Спорт

Сегодня в десятой школе состоялось торжественное открытие обновлённой спортивной площадки. Разноцветные снаряды и турники, а также современное волейбольно-баскетбольное поле появились благодаря ученикам этой школы Дмитрию Лыкову и Кириллу Робецкому.

Девятиклассники ещё в прошлом учебном году выиграли конкурс социальных проектов «Измени свой город к лучшему». Его инициатором стала Русская медная компания, в группу предприятий которой входит и Кыштымский медеэлектролитный завод. Этот конкурс среди старшеклассников был объявлен в рамках договора о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского округа, РМК и КМЭЗ.

Школьники нашего округа предложили пять интересных идей. Одни ратовали за реконструкцию актового зала в первой школе, другие – за благоустройство пришкольной территории в Слюдоруднике, третьи предлагали запустить программу «Помоги старшему поколению освоить информационные технологии», четвёртые – установить мемориальную доску в память о знаменитом управляющем кыштымскими заводами Павле Карпинском.

Однако жюри признало победителем проект модернизации спортплощадки в школе № 10. На его реализацию медеэлектролитный направил 253 тысячи рублей.

Преображённый спортивный городок появился ещё летом и сразу стал популярным местом для детей со всей округи. На торжественном открытии специалист управления социальной политики РМК Мария Есенина передала авторам проекта – Дмитрию Лыкову и Кириллу Робецкому памятные дипломы. На этом же мероприятии девяти ученикам десятой школы вручили знаки ГТО.