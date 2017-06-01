Спортсмены из Кыштыма получили путёвку на областной фестиваль ГТО

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Спорт

На зональном этапе областного летнего фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне!» кыштымцы заняли третье место, оставив позади себя Челябинск, Копейск, Верхний Уфалей и Озёрск. Всего в соревнованиях, которые состоялись на челябинском стадионе имени Елены Елесиной, приняли участие 16 команд.

От обладателей «серебра» – сборной Аргаяшского района – наши земляки отстали на 64 балла. Первое место с результатом в 3793 балла заняла команда из города Южноуральска.

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, наш город на состязаниях в Челябинске представляли 16 человек. Самым младшим кыштымским спортсменам по десять лет. Для ученицы начальной школы – детского сада № 14 Жени Ковынёвой это уже четвёртые соревнования в составе сборной команды Кыштымского городского округа. А ученик десятой школы Ваня Ворожбит принял участие в фестивале ГТО во второй раз.

Самый старший среди кыштымцев – преподаватель местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Юрий Копылов – ему 56 лет. Он, как и работница Кыштымского медеэлектролитного завода Ирина Городецкая, впервые сдал нормативы ГТО. Обоих ждут золотые значки.

Всего в команде Кыштыма восемь школьников, три работника радиозавода, два тренера физкультурно-спортивного комплекса, один работник КМЭЗ, один школьный учитель и один преподаватель колледжа.

Однако смогут ли кыштымцы представлять наш город на областном фестивале ГТО, который пройдёт в августе в Магнитогорске, пока неизвестно. Поехать на областной этап зимнего фестиваля они не смогли из-за отсутствия денег на автобус.