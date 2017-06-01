Спортсмены из Кыштыма получили путёвку на областной фестиваль ГТО
Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Спорт
На зональном этапе областного летнего фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне!» кыштымцы заняли третье место, оставив позади себя Челябинск, Копейск, Верхний Уфалей и Озёрск. Всего в соревнованиях, которые состоялись на челябинском стадионе имени Елены Елесиной, приняли участие 16 команд.
От обладателей «серебра» – сборной Аргаяшского района – наши земляки отстали на 64 балла. Первое место с результатом в 3793 балла заняла команда из города Южноуральска.
Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, наш город на состязаниях в Челябинске представляли 16 человек. Самым младшим кыштымским спортсменам по десять лет. Для ученицы начальной школы – детского сада № 14 Жени Ковынёвой это уже четвёртые соревнования в составе сборной команды Кыштымского городского округа. А ученик десятой школы Ваня Ворожбит принял участие в фестивале ГТО во второй раз.
Самый старший среди кыштымцев – преподаватель местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Юрий Копылов – ему 56 лет. Он, как и работница Кыштымского медеэлектролитного завода Ирина Городецкая, впервые сдал нормативы ГТО. Обоих ждут золотые значки.
Всего в команде Кыштыма восемь школьников, три работника радиозавода, два тренера физкультурно-спортивного комплекса, один работник КМЭЗ, один школьный учитель и один преподаватель колледжа.
Однако смогут ли кыштымцы представлять наш город на областном фестивале ГТО, который пройдёт в августе в Магнитогорске, пока неизвестно. Поехать на областной этап зимнего фестиваля они не смогли из-за отсутствия денег на автобус.
Комментарии
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Аккузативус)
А в Озёрске пешеходов нахлобучивают наравне с водителями >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Горожанин)
А когда будет рейд на выявление чиновников "дорогонеремонтителей" и должностных лиц "переходонеустроителей"? >>>
В Кыштыме стартует открытие сезона мотогонок (Прохожий)
Опять изгадят, измесят все тропинки на Сугомаке. Ну не понимаю я телячих восторгов по этому поводу. А экологи то, во главе с наипочтеннейшей из наиуважаемейших ...Куда смотрят? >>>
В Кыштыме полторы сотни многоквартирных домов останутся без горячей воды (Гость Анастасия)
к то бы сомневался что нас оставят без воды более двух недель.ВЫ никогда не включаете во время >>>
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