В Кыштыме проходит летний фестиваль ГТО
Автор: КР от Сегодня, 15:09 Категория: Спорт
Атмосфера спортивного праздника царит на стадионе ФСК уже третий день: в Кыштымском городском округе проходит летний фестиваль всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Он объединил более ста школьников, работников предприятий и ветеранов. Участники фестиваля сдают на время бег, наклоны, подтягивания, отжимания, стрельбу и другие испытания.
Как сказал сайту «КР» директор центра тестирования ГТО в Кыштыме Сергей Макуров, буквально на днях стали известны имена жителей нашего города, удостоившихся золотых знаков «Готов к труду и обороне» за выполнение нормативов ещё несколько месяцев назад. В списке «золотых» спортсменов – 23 человека. В основном это школьники. Но есть среди победителей и работник радиозавода Владимир Рыбаков, работница Кыштымского медеэлектролитного завода Ирина Городецкая, преподаватель средней школы № 2 Ирина Алферова, её коллега из начальной второй школы Ксения Шарабрина. На «отлично» с заданиями справились и ветераны – Наталья Карасёва, Татьяна и Владимир Хорошенины, Юрий Костин, Елена и Сергей Белкановы.
Самым возрастным обладателем золотого знака стал житель Кыштыма Валерий Захаров. Он выполнял нормативы, предусмотренные для участников в возрасте 70 лет и старше. Для этой возрастной категории обязательными испытаниями являются смешанная или скандинавская ходьба на дистанции в три километра, сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула, упражнение на пресс. Со всеми заданиями Валерий Александрович справился безупречно.
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