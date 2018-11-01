Борцы из Кыштыма привезли 19 медалей с областных соревнований Автор: КР от Сегодня, 17:03 Категория: Спорт 0 Вчера завершились открытое первенство и чемпионат Челябинской области по спортивной борьбе – грэпплингу. В них также приняли участие борцы из Екатеринбурга и Казахстана. Своё мастерство продемонстрировали 200 спортсменов. Кыштым на соревнованиях представляли 26 воспитанников секции смешанных единоборств физкультурно-спортивного комплекса. Но лишь один из них – Азамат Болотоков – принял участие в чемпионате Челябинской области. Остальные кыштымские спортсмены ещё не достигли совершеннолетия и боролись за звание лучшего в открытом первенстве Южного Урала. Азамат Болотоков в абсолютной категории, где не учитывается вес спортсменов, занял первое место. А в своей категории до 92 килограммов – второе. Всего кыштымские борцы привезли с соревнований четыре золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. – Мы верили в то, что кто-то обязательно будет в призёрах, – сказал сайту «КР» тренер ФСК по смешанным единоборствам Сергей Урушев. – Но не предполагали, что многие ребят покажут себя столь достойно на высоком уровне. Некоторые дети боролись как взрослые, проводя очень грамотные атаки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить