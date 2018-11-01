Борцы из Кыштыма привезли 19 медалей с областных соревнований

Автор: КР от Сегодня, 17:03 Категория: Спорт

Вчера завершились открытое первенство и чемпионат Челябинской области по спортивной борьбе – грэпплингу. В них также приняли участие борцы из Екатеринбурга и Казахстана. Своё мастерство продемонстрировали 200 спортсменов.

Кыштым на соревнованиях представляли 26 воспитанников секции смешанных единоборств физкультурно-спортивного комплекса. Но лишь один из них – Азамат Болотоков – принял участие в чемпионате Челябинской области. Остальные кыштымские спортсмены ещё не достигли совершеннолетия и боролись за звание лучшего в открытом первенстве Южного Урала.

Азамат Болотоков в абсолютной категории, где не учитывается вес спортсменов, занял первое место. А в своей категории до 92 килограммов – второе.

Всего кыштымские борцы привезли с соревнований четыре золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей.

– Мы верили в то, что кто-то обязательно будет в призёрах, – сказал сайту «КР» тренер ФСК по смешанным единоборствам Сергей Урушев. – Но не предполагали, что многие ребят покажут себя столь достойно на высоком уровне. Некоторые дети боролись как взрослые, проводя очень грамотные атаки.