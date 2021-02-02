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Кыштымские борцы стали лучшими на открытом чемпионате по грэпплингу

Сегодня, 08:35 Категория: Спорт
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В последний день января в спортивном клубе Буревестник проходил открытый чемпионат по спортивной борьбе грэпплинг. В турнире приняли участие более 250 борцов из Кыштыма, Чебаркуля, Челябинска, Тюмени, Омска и Златоуста.

 

За день до соревнований состоялся судейский семинар главного судьи всероссийской Федерации грэпплинга России А. Тихоглазова, где тренеры получили сертификаты и судейские книжки.

Для кыштымцев турнир прошёл более чем удачно. Начинающие борцы получили бесценный опыт, тренеры сделали для себя определённые выводы, а опытные спортсмены подтвердили свои спортивные разряды.

 

Спортсмены кыштымского физкультурно-спортивного комплекса заняли на турнире первое командное место, а также привезли домой 17 золотых, 30 серебряных и 26 бронзовых медалей.

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Теги: Кыштым ФСК грэпплинг турнир победа

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