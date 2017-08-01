В Кыштыме впервые пройдут инклюзивные спортивные состязания
Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Спорт
В следующий четверг, 10 августа, на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоится праздник для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он будет посвящён Дню физкультурника и соберёт участников не только из Кыштыма, но и из Озёрска, Карабаша и других городов северной зоны Челябинской области.
Как сказала сайту «КР» заместитель директора ФСК по учебно-методической работе Екатерина Кириллова, в каждую команду вместе с шестью инвалидами войдут и по два вполне здоровых спортсмена.
Они будут метать набивные, резиновые, а также теннисные мячи в цель с расстояния в шесть метров. Также им предстоит посостязаться в подтягивании, отжимании, прыжках в длину с места, дартсе и эстафете.
Начало спортивного праздника в 11 часов.
Комментарии
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (slesar)
За ВДВ >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Sam Sung)
И это доблестные ВДВшники? >>>
В Кыштыме построят шикарную набережную (Горожанин)
из областного бюджета на окончание ремонта объекта культурного наследия регионального значения Народного дома выделено 45 миллионов рублей.А на ремонт моста по дороге на Травакуль ничего не выделено? >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Доброе у нас законодательство, человеколюбивое - взносы нужно платить в полном объеме, как за молодого, а добавка к пенсии аж целых 200 рублей... >>>
В Кыштыме построят шикарную набережную (Антошка)
Очень жаль, что каменную стену разрушат... >>>
Все комментарии