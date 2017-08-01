Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме впервые пройдут инклюзивные спортивные состязания

В Кыштыме впервые пройдут инклюзивные спортивные состязания

Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В следующий четверг, 10 августа, на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоится праздник для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он будет посвящён Дню физкультурника и соберёт участников не только из Кыштыма, но и из Озёрска, Карабаша и других городов северной зоны Челябинской области.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора ФСК по учебно-методической работе Екатерина Кириллова, в каждую команду вместе с шестью инвалидами войдут и по два вполне здоровых спортсмена.

 

Они будут метать набивные, резиновые, а также теннисные мячи в цель с расстояния в шесть метров. Также им предстоит посостязаться в подтягивании, отжимании, прыжках в длину с места, дартсе и эстафете.

 

Начало спортивного праздника в 11 часов.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter