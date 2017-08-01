В Кыштыме впервые пройдут инклюзивные спортивные состязания

Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Спорт

В следующий четверг, 10 августа, на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоится праздник для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он будет посвящён Дню физкультурника и соберёт участников не только из Кыштыма, но и из Озёрска, Карабаша и других городов северной зоны Челябинской области.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора ФСК по учебно-методической работе Екатерина Кириллова, в каждую команду вместе с шестью инвалидами войдут и по два вполне здоровых спортсмена.

Они будут метать набивные, резиновые, а также теннисные мячи в цель с расстояния в шесть метров. Также им предстоит посостязаться в подтягивании, отжимании, прыжках в длину с места, дартсе и эстафете.

Начало спортивного праздника в 11 часов.