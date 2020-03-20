В Кыштыме впервые прошёл семейный фестиваль «Готов к труду и обороне»

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Фото Галины Кубаревой

В физкультурно-спортивном комплексе 19 семей выполнили нормативы по прыжкам в длину с места, челночному бегу, метанию теннисного мяча в цель, наклонам вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и сгибанию и разгибанию рук.

Испытать себя вызвались мамы и папы ребят, занимающихся в ФСК борьбой.

Как сказала сайту «КР» начальник центра тестирования в Кыштыме Дарья Асхадова, по итогам спортивного праздника золотые медали завоевали семьи Дорофеевы, Мелентьевы, Хаванцевы. Второе место заняли семейные команды Копачёвых и Кускулаковых, бронзовые медали вручили семьям Клюевским и Ступацким.

В апреле планируется провести такой же фестиваль для работников детских садов.