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В Кыштыме впервые прошёл семейный фестиваль «Готов к труду и обороне»

Сегодня, 14:20 Категория: Спорт
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Фото Галины Кубаревой

 

В физкультурно-спортивном комплексе 19 семей выполнили нормативы по прыжкам в длину с места, челночному бегу, метанию теннисного мяча в цель, наклонам вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и сгибанию и разгибанию рук.

 

Испытать себя вызвались мамы и папы ребят, занимающихся в ФСК борьбой.

 

Как сказала сайту «КР»  начальник центра тестирования в Кыштыме Дарья Асхадова, по итогам спортивного праздника золотые медали завоевали семьи Дорофеевы, Мелентьевы, Хаванцевы. Второе место заняли семейные команды Копачёвых и Кускулаковых, бронзовые медали вручили семьям Клюевским и Ступацким. 

 

В апреле планируется провести такой же фестиваль для работников детских садов.

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Теги: Кыштым Готов к труду и обороне Спорт

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