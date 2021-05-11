В Кыштыме пройдет фестиваль ГТО

Вчера, 17:03 Категория: Спорт

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18 мая в Кыштыме состоится первый фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что в нём примут участие свыше двухсот человек.

В прошлом году, в связи с пандемией, нормативы ГТО сдавали немногие. Тем не менее, кыштымцами получен двадцать один золотой знак отличия и семь серебряных.

– Люди просто звонили и узнавали, когда можно прийти и сдать нормативы. Мы определяли время и количество тестируемых, для того чтобы соблюсти все требования СанПиНа. Большинство кыштымцев изъявляли желание самостоятельно, без агитации. Многие занимаются спортом долгое время, но не всегда нормативы сдают спортсмены. Есть и такие, кто просто поддерживает хорошую форму для здоровья, – сказала сайту «КР» инструктор по спорту ФСК Ксения Кочкина.

С начала 2021 года нормативы ГТО сдали около 130 кыштымцев в разных возрастных категориях. В основном физподготовку демонстрируют школьники и студенты.

Фестиваль ГТО будет проходить в Кыштыме два дня – 18 и 20 мая. 18 мая состоится торжественное открытие фестиваля на территории городского стадиона.

Возраст участников ограничен. В первый день фестиваля будет вестись приём нормативов у детей в возрасте от 9 до 15 лет. 20 мая пройдет приём нормативов у молодёжи от 16 до 29 лет. Нормативы будут приниматься в формате многоборья. От каждого учебного учреждения будет участвовать по шесть девушек и по шесть юношей в каждой возрастной ступени.

Всего будет шесть испытаний: бег на 60 метров, наклон из положения стоя, поднимание туловища из положения лёжа, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и метание снаряда.

Стоит отметить, что абитуриенты, имеющие золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. А студенты со знаками отличия могут претендовать на повышенную академическую стипендию.

– Конечно же, сдавать нормы ГТО без специальной подготовки сложно, но вполне реально. Особенно это удаётся как раз будущим абитуриентам. Они полны сил, и у них есть мотивация – дополнительные баллы к вступительным экзаменам. Я и сама сдавала нормативы перед поступлением. Получила золотой знак и быстро оказалась на втором месте в списках на зачисление, – поделилась Ксения Кочкина.