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За знаком ГТО - вместе с папой

Вчера, 23:30 Категория: Спорт
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Впервые в этом году в нашей стране будет отмечаться День отца. Праздник будет выпадать на третье воскресенье сентября. 

 

В Кыштыме в честь нового праздника в этот же день, 17 октября, состоится спортивное мероприятие “За знаком ГТО - вместе с папой”. Принять участие могут все желающие, главное условие - в семейной команде обязательно должен быть папа с детьми. Возраст самых маленьких участников - от 6 лет. 

 

В программе - наклоны вперёд и прыжки в длину, отжимания, подтягивания, челночный бег. Также гостей спортивного праздника ждут весёлые старты и игровая программа. Начало в 9 часов 30 минут на стадионе ФСК.

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Теги: День отца ФСК Кыштым веселые старты

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