В Кыштымском округе завершилась серия всероссийских соревнований по маунтинбайку

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15−17 сентября в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа состоялся финальный этап Кубка России в гонке кросс-кантри.

Среди мужчин победу одержал Максим Гоголев (Самарская область), среди женщин – Эльвира Хайруллина (Челябинская область).



По сумме двух этапов Кубка России места распределились следующим образом:



Мужчины:

1. Гоголев Максим (Самарская область)

2. Лужбин Илья (Удмуртская республика)

3. Жиляков Алексей (Свердловская область)



Женщины:

1. Калялина Анастасия (Самарская область)

2. Гоголева Елена (Самарская область)

3. Иванова Алёна (Удмуртская республика)



В рамках Кубка России прошли всероссийские соревнования, победителями которых стали: Богданова Диана (Челябинская область) юниорки 17−18 лет;

Дёмин Денис (Свердловская область) юниоры 17−18 лет;

Белокрылов Михаил (Удмуртская республика) юноши 15−16 лет;

Боданыкова Анастасия (Удмуртская республика) девушки 15−16 лет; Плетнёв Георгий (Челябинская область) юноши 13−14 лет; Зорина Марина (Челябинская область) девушки 13−14 лет.