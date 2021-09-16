В Кыштымском округе завершилась серия всероссийских соревнований по маунтинбайку
Сегодня, 11:27 Категория: Спорт
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15−17 сентября в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа состоялся финальный этап Кубка России в гонке кросс-кантри.
Среди мужчин победу одержал Максим Гоголев (Самарская область), среди женщин – Эльвира Хайруллина (Челябинская область).
По сумме двух этапов Кубка России места распределились следующим образом:
Мужчины:
1. Гоголев Максим (Самарская область)
2. Лужбин Илья (Удмуртская республика)
3. Жиляков Алексей (Свердловская область)
Женщины:
1. Калялина Анастасия (Самарская область)
2. Гоголева Елена (Самарская область)
3. Иванова Алёна (Удмуртская республика)
В рамках Кубка России прошли всероссийские соревнования, победителями которых стали: Богданова Диана (Челябинская область) юниорки 17−18 лет;
Дёмин Денис (Свердловская область) юниоры 17−18 лет;
Белокрылов Михаил (Удмуртская республика) юноши 15−16 лет;
Боданыкова Анастасия (Удмуртская республика) девушки 15−16 лет; Плетнёв Георгий (Челябинская область) юноши 13−14 лет; Зорина Марина (Челябинская область) девушки 13−14 лет.