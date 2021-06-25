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Из Кыштыма спортивные награды отправились даже в Подмосковье

Вчера, 12:40 Категория: Спорт
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В спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа завершился чемпионат России по велоспорту маунтинбайк в дисциплине «гонка с выбыванием».

 

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, спортсменка Александра Ушакова из Подмосковья в упорной борьбе завоевала серебряную медаль соревнований. Также в рамках первенства России в гонке шорт-трек среди юношей и девушек 15-16 лет ещё одна представительница столичного региона Варвара Сельвачева стала победительницей состязаний.

 

Золотой награды удостоилась Эльвира Хайруллина, а тройку сильнейших спортсменок дисциплины замкнула Диана Богданова. Обе девушки представляют Челябинскую область.

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Теги: Кыштым Слюдорудник велоспорт Подмосковье

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