Рейтинг активности регионов на конкурсе «Лидеры России» Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 К утру 17 октября на конкурс «Лидеры России» поступило более 70 тысяч заявок.Статистика регистраций по федеральным округам: Центральный - 36,2 % от общего количества заявок, Приволжский - 15,9 %, Северо-Западный -13 %, Сибирский - 10 %, Уральский - 9,6 %, Южный - 8 %, Дальневосточный - 3,8 %, Северо-Кавказский - 3 %. Однако эти цифры не совсем отражают реальную картину активности территорий. Если сравнить долю регистраций на участие в конкурсе с долей населения каждого федерального округа в составе РФ (на территории разных федеральных округов проживает различное число людей), то с учётом этого критерия рейтинг активности регионов будет выглядеть следующим образом (по убыванию): 1. Центральный федеральный округ: г. Москва, Липецкая, Калужская, Московская, Орловская, Костромская, Курская, Рязанская, Ивановская, Смоленская, Ярославская, Тамбовская, Тверская, Владимирская, Белгородская, Брянская, Тульская, Воронежская области; 2. Северо-Западный федеральный округ: Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская, Мурманская области, Ненецкий АО, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург; 3. Уральский федеральный округ: Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, Челябинская, Курганская, Тюменская области; 4. Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край, Сахалинская, Магаданская области, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край; 5. Южный федеральный округ: Краснодарский край, г. Севастополь, Ростовская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Астраханская область, Республика Крым, Волгоградская область; 6. Сибирский федеральный округ: Новосибирская, Томская области, Красноярский край, Омская, Иркутская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Забайкальский край, Алтайский край, Кемеровская область; 7. Северо-Кавказский федеральный округ: Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика; 8. Приволжский федеральный округ: Нижегородская, Самарская области, Чувашская Республика, Пермский край, Республика Марий Эл, Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Кировская область, Республика Башкортостан, Саратовская, Оренбургская, Пензенская области, Удмуртская Республика. Регистрация на Конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/registration Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить