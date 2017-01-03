Челябинская область вошла в десятку самых спортивных регионов России

Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Спорт

В газете «Советский спорт» впервые опубликован спортивный рейтинг регионов. Из 85 субъектов Челябинская область заняла в нём шестое место.

Позиция в рейтинге определялась, исходя из многочисленных показателей, в числе которых – количество и состояние объектов спортивной инфраструктуры; число турниров регионального, федерального и международного уровня, проводимых в регионах; общее число команд, выступающих в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, оценивалась и доля населения региона, активно занимающегося спортом и выполнившая нормы ГТО.

Первое место в спортивном рейтинге заняла Республика Татарстан. Далее – Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика. Шестое место у Челябинской области. На седьмом Ленинградская область, восьмом – Пермский край, девятом – Оренбургская область. Замыкает десятку регионов-лидеров Республика Дагестан.

– Очень приятно, что работа региона в спортивном направлении оценена по достоинству. Действительно, за последние годы мы многое сделали в реформировании этой отрасли. Это касается и массового спорта, повышения доступности спортивных сооружений на территории региона, и спорта высших достижений, где нами сейчас проводится реформа системы подготовки спортивного резерва. Благодаря конструктивной позиции губернатора мы имеем возможность дополнительно финансировать и брать на контракты порядка тысячи молодых перспективных спортсменов, которые показывают хорошие результаты на всероссийских и международных соревнованиях», − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

В Кыштымском городском округе единая пропускная способность 107 спортивных сооружений округа составляет 2788 человек. За счёт постоянного роста численности занимающихся загруженность спортивных объектов составляет 70,4 процента от общей мощности спортивных сооружений Кыштымского городского округа. Современный физкультурно-спортивный комплекс предлагает жителям округа занятия по разным видам спорта: волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг, плавание, спортивный туризм, велоспорт, настольный теннис, шахматы, черлидинг, бодибилдинг, парашютный спорт, инвалидный спорт, футбол.