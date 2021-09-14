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Кыштымцы бегут «Кросс нации» в воскресенье, 26 сентября

Вчера, 17:03 Категория: Спорт
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Наш город вновь станет участником всероссийского забега «Кросс нации». Как сообщила сайту «КР» и.о.начальника Ууправления по физкультуре, спорту и туризму Елена Симонова, мероприятие перенесли с 18 сентября на воскресенье, 26 сентября. Старт будет дан в 11 часов утра возле Дворца культуры «Победа». Всего планируют 5 забегов – спортсмены со стажем, юные спортсмены в возрасте до 18 лет, спортсмены старше 18 лет, семейный и массовый. Каждый участник получит от организаторов индивидуальный номер.

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Теги: кыштымцы кросс нации спортсмены

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