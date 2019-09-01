Жители Кыштыма пробежали «Кросс нации» Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Спорт 0 Сегодня на площади Карла Маркса стартовал всероссийский забег «Кросс нации — 2019». В этом году рекордное количество кыштымцев приняли участие в марафоне. — От министерства по физической культуре и спорта Челябинской области поступило 500 номеров с символикой кросса нации. Кроме того, мы выдали 300 номеров, оставшиеся с прошлого года и около сотни участников пришли со своими номерами, — сказала сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова. На дистанцию вышли все желающие. Они бежали в пяти различных этапах: ветераны и семейные команды преодолели 800 метров в сторону кыштымской городской больницы, участники до 17 лет и старше - три километра, дистанция массового забега составила 1,9 километра. Итоги всех забегов, кроме семейного, подводились по отдельности среди мужчин и женщин. В возрастной категории до 17 лет победу завоевали Надежда Бегджикова и Владислав Сырейщиков. В забеге участников 18 лет и старше быстрее всех финишировали Мария Брялина и Евгений Чуфаров. Среди ветеранов первое место заняли Елена Белканова и Владимир Хорошенин. В семейном забеге победу праздновала семья Бегджиковых. Самым старшим участником «Кросса нации» в Кыштыме стал 74-летний Валерий Захаров, а самой младшей - Майя Раджабова. В детском рюкзаке-кенгуру она преодолела дистанцию вместе с мамой Надеждой. Победителей и призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Подробности - в следующем выпуске газеты "Кыштымский рабочий". Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить