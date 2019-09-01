Кыштым готовится к всероссийскому легкоатлетическому марафону Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: Спорт 0 В прошлые годы участники традиционного кросса наций стартовали у Дворца культуры «Победа». Однако сейчас там проводятся ремонтные работы, поэтому соревнование пройдёт на площади Карла Маркса в центре города. Выйти на дистанцию приглашаются все желающие. Определены несколько категорий: спортсмены до 17 лет, старше 17 лет, ветераны, семейные команды и массовый забег. Регистрация участников пройдёт с 9:45 до 10:45 часов. Старт будет дан в 11:00. Как сказала сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова, от министерства по физической культуре и спорта Челябинской области ожидается поступление 500 номеров с символикой кросса наций. Также на финише каждому будут вручены браслеты с логотипом забега. Для участия в кроссе желательно иметь допуск врача. При отсутствии справки нужно будет поставить личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье. Забег «Кросс наций» состоится в Кыштыме 21 сентября. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить