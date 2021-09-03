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Кыштым присоединится к «Кроссу нации»

Сегодня, 12:37 Категория: Спорт
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Наш город вновь станет участником всероссийского забега «Кросс нации».

 

Как сообщила сайту «КР» и.о.начальника управления по физкультуре, спорту и туризму Елена Симонова, старт будет дан в субботу, 18 сентября, в 11 часов утра возле Дворца культуры «Победа».

 

Всего планируется пять забегов – спортсмены со стажем, юные спортсмены в возрасте до 18 лет, спортсмены старше 18 лет, а также семейный и массовый забеги.

 

Каждый участник получит от организаторов индивидуальный номер.

 

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Теги: Кыштым Кросс нации забег спорт

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