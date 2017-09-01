В Кыштыме во второй раз пройдёт Кросс наций

Автор: КР от Вчера, 09:05 Категория: Спорт

В предстоящую субботу, 16 сентября, Кыштым во второй раз присоединится к Всероссийскому Дню бега «Кросс наций-2017». В нашей стране он проводится с 2004 года по инициативе министерства спорта и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В прошлом году на дистанцию вышли около трёхсот кыштымцев. Среди них были как опытные спортсмены, так и семьи с детьми.

– В этом году мы получили тысячу номеров для участников «Кросса наций», – сказала сайту «КР» и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского округа Елена Симонова. – Сбор и регистрация начнётся в предстоящую субботу в 10:30 возле ДК «Победа», а в полдень будет дан старт соревнованиям.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию около двух километров, а любителям и детям – почти втрое меньше.

Узнать всю информацию об участии в «Кроссе наций» можно по телефону управления по спорту, физической культуре и спорту – 4-11-41.