В Кыштыме состоялась эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий»

Сегодня, 14:21 Категория: Спорт

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Сегодня в Кыштыме в 78-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий».

Эта традиция была заложена ещё в годы Великой Отечественной войны, и с тех пор спортивный праздник посвящается Великой Победе.

Сегодня на старт вышли 850 участников – от учеников начальных классов до ветеранов спорта. Кульминацией эстафеты, по традиции, стал «Этап Мужества». Покорить его отважились 19 человек.

Среди школьников первые места в разных возрастных категориях поделили между собой две кыштымские школы – тринадцатая и средняя вторая. Среди взрослых команд-участников лидировали ПСЧ № 38, радиозавод.

По традиции, в рамках легкоатлетической эстафеты проводится смотр этапов. За лучшее оформление этапов специальных призов удостоились управление по делам образования и радиозавод.

Спортивный праздник прошёл весело и азартно. Нередко легкоатлеты навязывали упорную борьбу соперникам и буквально вырывали победу перед самым финишем.

Редакция газеты «Кыштымский рабочий» благодарит управление по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа и лично Валерия Владимировича Шарабрина и Елену Юрьевну Симонову за чёткую и грамотную организацию первомайской легкоатлетической эстафеты. Отдельное спасибо зажигательным и талантливым ведущим, работникам централизованной клубной системы Алексею Хажееву и Максиму Царапкину.