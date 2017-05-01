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В Кыштыме состоялась легкоатлетическая эстафета

Автор: КР от Вчера, 18:02 Категория: Спорт

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Сегодня в Кыштыме в 74-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий». Впервые эти соревнования были проведены ещё в военном 1943 году. И спустя десятилетия эстафета проводится в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 

Почётными гостями большого спортивного праздника стали труженики тыла Виктор Владимирович Казаков и Анатолий Евлампиевич Кузнецов. Они со сцены наблюдали за тем, как спортсмены стремятся к победе.

 

Соревнования открыли самые юные участники – ученики начальных классов школ города. Традиционно на старт вышли и те, кто решился пробежать этап мужества. Преодолеть дистанцию в 500 и в 1000 метров вызвались 25 кыштымцев.

 

Забег ветеранов спорта открыл чемпион Европы по лёгкой атлетике, почётный гражданин города Кыштыма, марафонец Алексей Юдин. Он стартовал, держа в руке флаг России.

 

 

 

 

Подробный репортаж и имена победителей в разных возрастных группах – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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