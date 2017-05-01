Легкоатлетическая эстафета - 2017

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Фотогалерея

В Кыштыме в 74-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий». Впервые эти соревнования были проведены ещё в военном 1943 году. И спустя десятилетия эстафета проводится в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.