Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Легкоатлетическая эстафета - 2017

Легкоатлетическая эстафета - 2017

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Фотогалерея

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

В Кыштыме в 74-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий». Впервые эти соревнования были проведены ещё в военном 1943 году. И спустя десятилетия эстафета проводится в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вернуться 269 0

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter