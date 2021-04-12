В Кыштыме состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий»

Вчера, 12:46 Категория: Спорт

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Традиция эстафеты была заложена ещё в 1943 году. С тех пор она ежегодно посвящается Великой Победе.

Сегодня в актовом зале администрации округа состоялось заседание оргкомитета по проведению эстафеты. В прошлом году она была отменена из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией. Однако теперь эпидситуация позволяет провести долгожданный спортивный праздник.

Предварительно, о своём участии в легкоатлетической эстафете уже заявили коллективы всех трёх градообразующих предприятий – Кыштымского машиностроительного объединения, медеэлектролитного завода и радиозавода. Кроме того, на старт выйдут сотрудники исправительной колонии, МЧС, налоговой инспекции. В забегах будут состязаться также школьники и студенты.

По традиции, кульминацией эстафеты станет забег мужества. В прежние годы в нём участвовало от 20 до полусотни человек, причём не только кыштымцы. Специально для участия в этом этапе в наш город приезжали спортсмены из Каслей, Озёрска и других городов.

Эстафета состоится 1 мая. Начало забегов в 11 часов. Старт и финиш – на городской площади К. Маркса.