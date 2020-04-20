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Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий» состоится позже

Сегодня, 10:46 Категория: Спорт
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По традиции, первомайская легкоатлетическая эстафета на призы «Кыштымского рабочего» ежегодно посвящается Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Каждый раз на старт выходят около тысячи участников – от школьников до ветеранов спорта.

В этом году, в целях безопасности и охраны здоровья, а также в связи с действием жёстких ограничительных мер на территории всей страны, принято решение о переносе легкоатлетической эстафеты на более поздний срок. О дате проведения соревнований будет сообщено дополнительно.

 

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Теги: Кыштым эстафета День Победы

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