Кыштымские каратисты вновь оказались на пьедестале
2-03-2021, 11:41 Категория: Спорт
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В Челябинске прошло первенство УрФО по карате. Кыштымские каратисты выступали в составе сборной Челябинской области. Иван Суровцев, Павел Костин и Екатерина Пушкарёва стали призёрами первенства, заняв третьи места в своих возрастных и весовых категориях.
Перед первенством кыштымские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», которые проходили в Уфе.
Среди 1300 участников из 25 регионов страны нашу область представили и 17 воспитанников спортивной школы «Инхело». Ученица Оксаны Суровцевой – десятилетняя Малейка Багирова вернулась в Кыштым с бронзовой медалью.
В апреле Иван Суровцев, Савелий Чуличков и Павел Костин в составе сборной области будут выступать на Первенстве России. Эти соревнования станут отборочными на первенство Европы.