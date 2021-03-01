Кыштымские каратисты вновь оказались на пьедестале

2-03-2021, 11:41 Категория: Спорт

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В Челябинске прошло первенство УрФО по карате. Кыштымские каратисты выступали в составе сборной Челябинской области. Иван Суровцев, Павел Костин и Екатерина Пушкарёва стали призёрами первенства, заняв третьи места в своих возрастных и весовых категориях.

Перед первенством кыштымские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», которые проходили в Уфе.

Среди 1300 участников из 25 регионов страны нашу область представили и 17 воспитанников спортивной школы «Инхело». Ученица Оксаны Суровцевой – десятилетняя Малейка Багирова вернулась в Кыштым с бронзовой медалью.

В апреле Иван Суровцев, Савелий Чуличков и Павел Костин в составе сборной области будут выступать на Первенстве России. Эти соревнования станут отборочными на первенство Европы.