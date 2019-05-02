В Кыштым съехались каратисты из нескольких регионов

Автор: КР от Вчера, 13:55 Категория: Спорт

В физкультурно-спортивном комплексе города Кыштыма состоялось межрегиональное первенство по каратэ на призы муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Такие соревнования прошли в нашем городе впервые.

В них приняли участие порядка 130 спортсменов из Челябинска, Златоуста, Шадринска, Кургана, Учалов.

– Кыштымские каратисты в общекомандном зачёте заняли второе место, уступив победу соперникам из Курганской области, – сказала сайту «КР» старший методист-инструктор ДЮСШ «Инхело» Марина Людиновскова.

В личном зачёте среди спортсменов от восьми до 13 лет золотые награды завоевали воспитанники из Кыштыма Валерия Попкова, Малейка Багирова, Дарья Витомскова, Матвей Брюханов, Иван Суровцев, Павел Костин.

Кроме того, наши каратисты в разных возрастных категориях получили семь серебряных медалей и 11 бронзовых медалей.

Их тренируют Шагрудин Раджабов и Оксана Суровцева.

Победителей и призёров поощрили медалями, грамотами и денежными вознаграждениями.