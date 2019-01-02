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Каратисты из Кыштыма начали этот год с побед

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Спорт

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Спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» приняли участие в открытом первенстве по каратэ, которое прошло в Кургане. Их соперниками были около 200 участников из Курганской, Челябинской, Свердловской областей.

 

По итогам соревнований 13 кыштымских каратистов завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, четверо из них заняли первые места в своих возрастных категориях. Это ученик школы № 4 Иван Суровцев, Елизавета Самоенко из восьмой школы, Павел Костин из школы № 1 и Малейка Багирова, ученица второй школы. Во многом эти победы достигнуты благодаря тренерам – Адбулле Раджабову и Оксане Суровцевой.


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