Каратисты из Кыштыма начали этот год с побед Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Спорт 0 Спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» приняли участие в открытом первенстве по каратэ, которое прошло в Кургане. Их соперниками были около 200 участников из Курганской, Челябинской, Свердловской областей. По итогам соревнований 13 кыштымских каратистов завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, четверо из них заняли первые места в своих возрастных категориях. Это ученик школы № 4 Иван Суровцев, Елизавета Самоенко из восьмой школы, Павел Костин из школы № 1 и Малейка Багирова, ученица второй школы. Во многом эти победы достигнуты благодаря тренерам – Адбулле Раджабову и Оксане Суровцевой. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить