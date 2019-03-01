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Каратисты из Кыштыма прошли отбор на первенство России

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Спорт

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Спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Инхело» вернулись из Челябинска, где прошло открытое Первенство Челябинской области   по каратэ. Это были отборочные соревнования на Уральский Федеральный округ и Первенство России.

 

На татами вышли около 300 каратистов от 12 лет и старше.

 

Под руководством тренеров Шагрудина Раджабова и Оксаны Суровцевой кыштымские каратисты завоевали 11 медалей.

 

Так сложилось, что в преддверии праздника 8 Марта золото и серебро завоевали только девочки. Первое место заняли Елизавета Самоенко и Александра Мальцева, второе – Анна Щукина и Евгения Семёнова.

 

 

 

На третьем месте в разных весовых категориях – Малейка Багирова, Александр Катков, Булгейис Багирова, Павел Костин, Матвей Брюханов, Иван Суровцев, Дарья Витомскова.

 

 


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